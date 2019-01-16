В Оренбургской области задержан первый заместитель главы администрации Красногвардейского района, подозреваемый в получение взятки в особо крупном размер, сообщает СК.

В отношении 45-летнего первого зам. главы администрации Красногвардейского района возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Чиновник лично получил взятку днем 15 января в служебном автомобиле в селе Плешаново от заместителя главы крестьянско-фермерского хозяйства. Сумма взятки 2 млн рублей. За эти деньги чиновник пообещал общее покровительство, оказание содействие в пролонгации договоров аренды земельных участков, избежание проверок в рамках муниципального земельного контроля КФХ.

Сразу после получения денег служащего задержали оперативные сотрудники УЭБ и ПК УМВД и регионального СК. Незаконно полученные им деньги изъяты.

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