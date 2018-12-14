С 13 по 18 декабря в Оренбуржье пройдет цикл мероприятий в рамках открытия Года театра в России, которым объявлен 2019 год.

14 декабря эстафету театрального марафона принимают Орск и Бугуруслан. В 13:00 Орском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина под сопровождение живой музыки будет работать выставка костюмов и декораций. Для участников мероприятия организованы фотозоны с профессиональной съемкой и театральное шоу «Картины на песке». На большой сцене в этот вечер зрителям представят спектакль «Очень простая история»(12+).

14 декабря в 14:00 в Бугурусланском городском драматическом театре им. Н.В. Гоголя прозвенит звонок для начала театрализованного представления с участием состоявшихся и начинающих артистов(6+). В программе вечера заявлены сценические музыкальные композиции «Приятно быть актрисой» и «Симфонический оркестр», театральные миниатюры «Спешит, торопится весна» и «Расскажите нашим детям», вокальные, танцевальные и литературные номера. На сцене Бугурусланского театра выступят мастера сцены Виктория Кучаева и Миляуша Ризванова, воспитанники театральной студии, учащиеся театрального класса Детской школы искусств № 1 города Бугуруслана.