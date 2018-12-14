Накануне утром, в поселке Первомайский, 39-летняя женщина — водитель автомобиля «Lifan», совершила наезд на двух пешеходов: 33-летнюю женщину и ее 7-летнего сына, которые переходили проезжую часть перед близко движущимся автомобилем.

Пешеходы получили травмы — женщина с телесными повреждениями в виде сотрясения головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы госпитализирована в больницу областного центра. Ее сын с ушибом передней брюшной стенки, после оказания медпомощи, отпущен домой, назначено амбулаторное лечение.