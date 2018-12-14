Синоптики сказали, какая погода ожидает Оренбуржцев 15 декабря

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря, в субботу, на территории Оренбургской области ожидаются метель, гололёд, налипание мокрого снега, усиление ветра 15-18 м/с, ночью в отдельных районах сильные осадки. Местами на дорогах скользко, снежные заносы.
15 декабря ожидается следующая температура воздуха:
- В Оренбурге: утром — 1ºС, днем — 2ºС, вечером — 4ºС.
- В Орске: утром — 7ºС, днем — 6ºС, вечером — 8ºС.
- В Бузулуке: утром — 3ºС, днем — 1ºС, вечером — 5ºС.
- В Соль-Илецке: утром — 2ºС, днем — 2ºС, вечером — 2ºС.