Накануне ночью, в дежурную часть Отд МВД России по Красногвардейскому району поступило телефонное сообщение фельдшера районной больницы о том, что неизвестный обратился за медпомощью с телесными повреждениями характерными ДТП.

По данному сообщению сотрудниками отделения УУПиПДН была проведена проверка. В ходе проверки установлено, что два жителя Красногвардейского района находясь в селе Донское около 03 часов вступили в ссору, в ходе которой 32-летний мужчина конфликта совершил наезд на 22-летнего молодого человека на легковом автомобиле, от чего последний получил телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.