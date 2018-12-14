Судебные приставы арестовали Камаз, из-за долгов по налогам

Должник может лишиться своих грузовиков за долги по налоговым платежам.

Житель Орска осуществлял грузовые перевозки на собственных Камазах, при этом уклонялся от выплаты транспортного налога. Согласно, предъявленным на исполнение в отдел судебных приставов Ленинского района города Орска судебным решениям, мужчина обязан оплатить почти 250 тысяч рублей, в счет погашения задолженности по налогам.

Зная о возбужденных в отношении него исполнительных производствах, должник долг не погашал и намеренно скрывал от сотрудников Службы автотранспортные средства.

В рамках разыскного дела, было установленно место нахождения Камазов — это неработающая промышленная зона за пределами города. Совместно с налоговиками, судебные приставы сотавили акт описи и ареста в отношении одного Камаза.

По завершению исполнительных действий прибыл и сам должник, который обязался оплатить полностью долг в течении 10 дней, чтобы не лишиться транспортного средства.