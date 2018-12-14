Реклама магазина «Караван» признана ненадлежащей

На фасаде одного из торговых центров Оренбурга размещалась реклама магазина с сообщением о самых низких ценах в городе.

– Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами (услугами), например, путем употребления слов «самый», «лучший», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение, – отметила заместитель руководителя Людмила Полубоярова.

В данном случае конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение цен и который имеет объективное подтверждение, в рекламе не указан.

Оренбургское УФАС России выдало предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Предписание исполнено, рекламная конструкция была демонтирована.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении и решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности.