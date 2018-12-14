15 декабря праздники «Театр – детям» для маленьких оренбуржцев приготовили Оренбургский государственный областной театр кукол и муниципальный театр кукол «Пьеро».

В Областном театре кукол 15 декабря в 10:30 и в 12:30 до начала представлений зрители познакомятся с выставкой кукол художников Виктора Никоненко, Сергея Тараканова, Марины Зориной, Марины Свириденко, Андрея Севбо и Валерия Газукина. В фойе театра пройдут интерактивные игры для детей «Театральная зарядка» и «Театральный завтрак». После театральных «разминок» в Областном театре кукол состоятся показы премьерного спектакля «Кот в сапогах».

Вход по заранее приобретенным билетам.

В эту же субботу в 12:00 на встречу «Театральные тайны» любимых зрителей приглашает Оренбургский театр кукол «Пьеро». В программе живое общение с артистами театра, знакомство с театральным музеем, экскурсия «Закулисье», творческий сюрприз на сцене и мастер-класс для детей по изготовлению кукол.

В театр «Пьеро» вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону: 75-36-24.

Мероприятие проходит в рамках театрального марафона, посвященного Году театра.