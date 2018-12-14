С момента создания Единого государственного реестра юридических лиц из него исключено более 23 тысяч оренбургских организаций, не представляющих отчетность в налоговые органы и не осуществляющих операций по счетам. С начала года исключено 2084 такие компании. В отношении 3481 юридического лица приняты решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Работа по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц направлена на обеспечение достоверности сведений реестра и дает возможность получать актуальную информацию о своих контрагентах.

Из ЕГРЮЛ могут быть исключены также юридические лица в случае невозможности его ликвидации из-за отсутствия средств на расходы по ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников), и наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

В течение 2018 года 2 900 индивидуальных предпринимателей, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, представили заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Задача налоговых органов – сократить количество компаний и индивидуальных предпринимателей, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не представляющих налоговую отчетность.

Любое заинтересованное лицо может получить информацию о статусе организации, проверить, не принято ли решение о предстоящем исключении ее из ЕГРЮЛ, на сайте ФНС России в сервисе «Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента».