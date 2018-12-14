Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75%

14 декабря, ключевая ставка ЦБ РФ повышена на 0,25 процентных пункта. Теперь она составляет 7,75% годовых. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, сообщается на сайте регулятора.

Это уже второе повышение ключевой ставки в 2018 году. Ранее ставка повысилась в сентябре 2018 года на 0,25 процентных пункта. Это было первое повышение с 2014 года.

На фоне решения Банка России повысить ставку рубль на Мосбирже пошел наверх по отношению к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 13.55 мск пятницы вырос на 10,75 копейки — до 66,34 рубля, курс евро снизился на 26,5 копеек — до 74,97 рубля. До решения ЦБ РФ по ставке доллар рос более чем на 20 копеек, а евро примерно на 19 копеек.