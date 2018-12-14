Музей истории Оренбурга открыл три обновленные экспозиции (6+)

Сегодня, 14 декабря, в Музее истории Оренбурга торжественно открылись три обновленные экспозиции, посвященные пребыванию Александра Пушкина и деятельности генерал-губернатора Василия Перовского в Оренбуржье, сообщает портал «Культура Оренбуржья».

В мероприятии приняли участие начальник городского управления по культуре и искусству Наталья Таскина, руководители учреждений культуры города и области, краеведы, историки, музейные работники и библиотекари, сотрудники областного архива, преподаватели, студенты исторического факультета Оренбургского педагогического университета и областного художественного училища.

Музей истории Оренбурга с самого момента своего открытия среди оренбуржцев и гостей города больше известен как Пушкинский. Это можно объяснить тем, что рядом с музеем установлен памятник писателю работы скульптора Вагана Степаняна, и тем, что более 35 лет одна из основных экспозиций музея была посвящена путешествию Пушкина в наш край.

В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта.

Накануне этой знаменательной даты в музее произошло обновление столь любимого посетителями зала «А.С. Пушкин в Оренбурге», а также подготовлены две новые экспозиции, посвященные времени управления краем Василием Перовским, названного «Золотым веком Оренбуржья».

Выставки о деятельности Василия Перовского в Оренбургском крае открывают интересные факты того времени. Генерал-губернатор многое сделал для Оренбургского края, в том числе, в развитии промысла по добычи соли. В экспозиции представлен уникальный соляной кристалл, которым коллекция музея пополнилась благодаря кампании «Руссоль».

В Соль-Илецке в шахте предприятия специально для Музея истории Оренбурга выпилили кристалл весом более 500 килограммов. Планировалось установить его в тематической экспозиции на втором этаже, однако перекрытие помещения могло не выдержать такой вес. Поэтому новый экспонат занял свое место в экспозиции первого этажа в зале «Основание Оренбурга». В постоянно действующих экспозициях, посвященных Перовскому, представлены недавно приобретенные музеем редкие экспонаты 19 века.

В создании обновленных залов принимали участие не только специалисты музея. В осуществление замысла свою лепту внесли оренбургские художники Владимир Ефарицкий, Екатерина Процив, Анна Щеголева, сотрудники Оренбургского областного музея изобразительных искусств, областного архива и областного художественного училища. Известный скульптор Надежда Петина создала бюст Василия Перовского, который представлен в одной из экспозиций «В.А. Перовский. Золотой век Оренбуржья».

— Мы будем пополнять действующие экспозиции и надеемся, что поток посетителей будет по-прежнему расти. В следующем году начнем готовить экспозицию в нашем структурном подразделении «Мемориальный музей Тараса Шевченко», для которой уже придумали ноу-хау. В конце марта в нашем музее состоится открытие выставки, посвященной Году театра в России. Проект создается совместно с областными театрами, муниципальным театром «Пьеро», оренбургскими театрами мод и другими творческими организациями, — рассказала директор Музея истории Оренбурга Елена Мишина.