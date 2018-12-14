В этом году в Областном Соль-Илецком центре медицинской реабилитации открылись новые возможности по восстановлению здоровья оренбуржцев. Парк оборудования медучреждения пополнился новой современной техникой.

Как комментирует главный врач Соль-Илецкого центра реабилитации, главный специалист по санаторно-курортному делу регионального минздрава Алексей Абдрахманов, новая кислородная барокамера улучшает кровоснабжение и питание тканей у пациентов с заболеваниями органов дыхания, нервной системы, включая детский церебральный паралич; гинекологическими проблемами, включая бесплодие, а также с кожными болезнями. Другое оборудование позволило освоить систему экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна. Это современный высокоэффективный метод лечения целого ряда заболеваний органов малого таза у мужчин и женщин.

Ежегодно в Областном Соль-Илецком центре медицинской реабилитации восстанавливают здоровье более 7 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей. Медицинская реабилитация проводится за счет средств ОМС, бесплатно для пациентов.

Применяемые специалистами центра методики реабилитации эффективны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервных болезнях, хронических бронхолегочных осложнениях, проблемах с кожей, некоторых гинекологических болезнях.

Так, уникальная методика российской космической медицины – гравитационная терапия – приводит к быстрому сращению сложных оскольчатых переломов, восстановлению плотности кости при посттравматическом остеопорозе.

На протяжении четырех десятилетий здесь оказывают помощь детям, страдающим детским церебральным параличом. Методики позволяют развить двигательные навыки и функцию ходьбы.

При заболеваниях позвоночника применяется сухое и подводное вытяжение. А методика экстракорпоральной ударно-волновой терапии эффективна в лечении «пяточных шпор», болезней и повреждений всех суставов и связок.

В комплексной терапии хронических неспецифических заболеваний легких применяется спелеокомплекс, точно воссоздающий микроклимат подземных соляных пещер.

Применяются также тепловые методы лечения: ванны из рапы соленых озер с добавлением отваров трав, различные грязевые процедуры. Широко применяются методы лечения холодом – криотерапия. Соль-Илецкий центр – единственный в России, где есть 4 криокамеры. Воздействие экстремально низкими температурами позволяет помогать страдающим кожными, бронхолегочными болезнями, тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов.

Как подчеркивает Алексей Абдрахманов, врачи центра – физиотерапевты, реабилитологи и неврологи обладают большим опытом, базирующемся на отработанных методиках, а также осваивают новые подходы. Лечение всех заболеваний осуществляется только вне обострения, после обследования, исключающего наличие противопоказаний к комплексному физиотерапевтическому лечению.