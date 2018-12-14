На Общероссийской елке 26 декабря в Государственном Кремлевском Дворце побывают 70 школьников из Оренбургской области.

На праздник в Москву поедут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, победители всероссийских и областных конкурсов и состязаний, дети из семей сотрудников УВД, погибших при исполнении воинского и служебного долга, дети из многодетных семей, воспитанники Президентского кадетского училища. Сопровождать делегацию будут 14 педагогов, 1 медицинский работник и 1 сотрудник УВД.

Выезд группы из Оренбурга запланирован на 24 декабря. В программе поездки – экскурсии в Музей Московского Кремля «Оружейная палата» и Московский зоопарк.