Егор Цветков из Оренбурга в составе сборной России по дзюдо выступил на XXV Международном континентальном турнире по дзюдо на кубок принца в Монако.

Сборная команда России стала чемпионом турнира, выиграв на пути к финалу у шести сборных команд. В стыковых встречах наша сборная одолела родоначальников дзюдо Японцев. В финале соревнований наша сборная встретилась со сборной Франции и одержала победу.

Итог турнира: золотые медали — сборная России, серебряные медали — сборная Франции и бронзовые награды — сборная Японии и сборная Португалии. В составе сборной боролся наш земляк Егор Цветков, выступавший в весовой категории 60кг. Наш дзюдоист одержал шесть побед без поражений. Егор тренируется в ДЮСШ «Газовик» под руководством заслуженного тренера России по дзюдо Игоря Терскова.