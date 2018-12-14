18 декабря в 19:00 в Областной филармонии состоится торжественное завершение театрального марафона, посвященного Году театра. Праздничное настроение в этот вечер создадут артисты Московского музыкального театра «Геликон-опера». Гастроли столичной труппы стали возможны благодаря Фестивалю искусств «АРТ-ОКНО» учреждённому благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

«Новогодний бал князя Орловского» – праздничная программа, наполненная прекрасной музыкой, яркими номерами и, конечно же, новогодними сюрпризами. Зрители станут желанными гостями фееричного Бала в доме князя Орловского, а бал – это всегда праздник! Прозвучат арии из известных опер и оперетт: куплеты Князя Орловского из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, Куплеты Тореадора и Хабанера из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, Каватина Фигаро из «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, а также хорошо известные публике произведения «Only You», «Besame Mucho», «Love Me Tender» и многие другие. Режиссером концерта выступила Екатерина Облезова. На сцену областной филармонии выйдут молодые талантливые солисты театра: Лидия Светозарова, Майя Барковская, Ирина Рейнард, Дмитрий Хромов, Максим Перебейнос и Константин Бржинский.

Большой друг оренбуржцев – Фестиваль искусств «АРТ ОКНО» «Новогодним балом князя Орловского» завершает сезон культурных событий 2018 года.

В 2018 году под эгидой Фестиваля АРТ-ОКНО состоялось более 300 мероприятий, участниками которых стали более 100 тысяч человек. По-прежнему в центре внимания фестиваля АРТ-ОКНО – малые города: Железногорск (Курская область), Губкин, Старый Оскол (Белгородская область), Новотроицк (Оренбургская область). Именно там прошли 70% событий фестиваля. В столицах регионов – Белгороде, Курске и Оренбурге – с аншлагом прошли театральные постановки таких театров как: МХТ им. Чехова, театра под руководством Елены Камбуровой, моноспектакли Заслуженного артиста России Евгения Князева, Российского академического молодежного театра (спектакль-победитель Биеннале театрального искусства – 2017).

В 2018 году продолжилось сотрудничество фестиваля АРТ-ОКНО с федеральной программой «Большие гастроли». В 20 регионах России состоялось более 600 детских и взрослых спектаклей, а также 50 образовательных программ.