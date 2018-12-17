С 13 по 18 декабря в Оренбуржье проходит цикл мероприятий, посвященных открытию Года театра, которым объявлен 2019 год. Соответствующий указ Президента Российской Федерации Владимира Путина подписан в конце апреля 2018 года.

В афише мероприятий – театральное дефиле, флешмобы, концерты, выступления самодеятельных театральных коллективов. В Оренбургской драме впервые состоялся капустник на котором все театры Оренбуржья представили свои юмористические этюды, В Бугурусланском драматическом театре прошел театральный вечер, а жители Орска посмотрели спектакль «Очень простая история» и познакомились с выставкой костюмов и декораций. В выходные наши театры кукол– областной и «Пьеро» приглашали своих юных зрителей на интерактивные площадки и открывали закулисные тайны.

Самым массовым в программе театрального марафона оказался воскресный «День нашего театра», который собрал свыше 9 тысяч человек.16 декабря в 31 одном муниципальном образовании артисты наших самодеятельных театров провели более 100 мероприятий.

Оренбургский театр музыкальной комедии, также в воскресный день собрал свыше 300 человек в «Армаде» на свое яркое и задорное представление, которое организаторы назвали «Музкомедия приглашает». Поиграть в снежки с Дедом Морозом, потанцевать под, ставшие уже любимыми музыкальные номера из мюзиклов «Снежная королева» и «Алладин», было масса желающих. А самые удачливые из них даже выиграли билеты на премьеру нового мюзикла.

Начиная с 13 декабря, в театральном марафоне приняли участие свыше 12 тысяч человек.

Марафон продолжается. 17 декабря эстафета переходит к Оренбургскому государственному татарскому театру им. М. Файзи. Кульминационным же мероприятием открытия Года театра станут гастроли Московского музыкального театра «Геликон-опера»: гала-концерт «Новогодний бал князя Орловского». Встреча со столичными артистами стала возможна благодаря дружбе с Фестивалем искусств «АРТ-ОКНО», учрежденным благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».