На этой неделе Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» проведет несколько мероприятий в Киргизской Республике (16+). Совместно с представительством Россотрудничества в Бишкеке завтра, 19 декабря, в 15.00 в Кыргызском государственном мемориальном доме-музее М.В. Фрунзе откроется выставка «Мгновения войны Юлиана Семенова» и будет представлена книга «Дипломатический агент».

Экспозиция подготовлена Культурным фондом Юлиана Семенова, в ней представлены рукописи, фотографии и документы, касающиеся истории создания произведений культового советского писателя, драматурга и сценариста. Выставка рассказывает о реальных событиях, положенных в основу романов и их экранизаций, о прототипах главных героев. Центральное место на выставке занимают неизвестные публике экспонаты, связанные с романами «Семнадцать мгновений весны» и «Майор Вихрь».

Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», журналист, удостоенный в этом году международной профессиональной премии им. Юлиана Семенова, историк и переводчик Игорь Храмов представит общественности Бишкека первую в библиографии Ю.С. Семенова книгу «Дипломатический агент», вышедшую в 1958 году и не переиздававшуюся более полувека. Написанный на оренбургском материале роман посвящен первому посланнику России в Кабуле Ивану Виткевичу, относится к середине XIX века. Его действие разворачивается в Орске и Оренбурге, Хиве, Бухаре, Кабуле, Санкт-Петербурге…

Встреча, которую оренбургская «Евразия» вместе с Россотрудничеством проведет 20 декабря в Национальной библиотеке Кыргызской Республики им. Алыкула Осмонова, завершит цикл юбилейных мероприятий в год 100-летия со дня рождения Мориса Дрюона. Встречи и презентации, посвященные двум классикам мировой литературы – Дрюону и его дяде Жозефу Кесселю – «Евразия» начала в марте на Парижском книжном салоне, продолжила в Москве, Магадане, Алма-Ате, Оренбурге. Оренбургское происхождение двух членов Французской Академии послужило поводом для перевода на русский язык и издания в Оренбурге книг «Сибирские ночи» и «Комиссар Смерть» Жозефа Кесселя, а также мемуарно-биографического двуязычного сборника «Морис Дрюон и Жозеф Кессель: Российские корни». Президент «Евразии» Игорь Храмов представит эти книги и расскажет о визите Мориса Дрюона на родину предков 15 лет назад, о знакомстве писателя с Виктором Черномырдиным и его встречах с Владимиром Путиным, об удивительном книжном иллюстраторе Александре Алексееве из Парижа и переводчице Кесселя Елене Багно из Лондона, об истории выпуска миллионным тиражом юбилейного конверта «Морис Дрюон» Почтой России…