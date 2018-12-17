Фестиваль искусств АРТ-ОКНО завершает сезон культурных событий и подводит итоги 2018 года одними из самых масштабных гастролей в истории фестиваля.

В декабре 2018 года Московский музыкальный театр «Геликон-опера» отправляется в гастрольное турне по городам России. В рамках фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Курске, Железногорске, Оренбурге и Новотроицке «геликоновцы» представят гала-концерт «Новогодний бал князя Орловского» (12+).

В гастроли по городам России отправится звездная команда молодых талантливых солистов театра: Лидия Светозарова, Майя Барковская, Ирина Рейнард, Дмитрий Хромов, Максим Перебейнос и Константин Бржинский.

«Новогодний бал князя Орловского» – праздничная программа, наполненная прекрасной музыкой, яркими номерами и, конечно же, новогодними сюрпризами. Зрители станут желанными гостями фееричного Бала в доме князя Орловского, а бал – это всегда праздник! Для зрителей прозвучат арии из известных опер и оперетт, как куплеты Князя Орловского из оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса, Куплеты Тореадора и Хабанера из «Кармен» Ж. Бизе, Каватина Фигаро из «Севильского цирюльника» Дж. Россини, а также хорошо известные публике произведения «Only You», «Besame Mucho», «Love Me Tender» и многие другие. Режиссер концерта – Екатерина Облезова.

Гастроли станут завершающим событием фестиваля АРТ-ОКНО. В 2018 году под эгидой фестиваля АРТ-ОКНО состоялось более 400 мероприятий, участниками которых стали более 350 тысяч человек. По-прежнему в центре внимания фестиваля АРТ-ОКНО – малые города: Железногорск (Курская область), Губкин, Старый Оскол (Белгородская область), Новотроицк (Оренбургская область). Именно там прошли 70% событий фестиваля. В столицах регионов – Белгороде, Курске и Оренбурге – с аншлагом прошли театральные постановки таких театров как: МХТ им. Чехова, театра под руководством Елены Камбуровой, моноспектакли Заслуженного артиста России Евгения Князева, Российского академического молодежного театра (спектакль-победитель Биеннале театрального искусства – 2017), на сцене Белгородского государственного института искусств и культуры студенты ГИТИС показали экспериментальную постановку «Ночная повесть».

Одним из самых знаковых проектов в Курской и Белгородской области стало открытие выставки произведений из собрания Государственного Эрмитажа. В течение 3 месяцев жители регионов смогли увидеть 41 шедевр из запасников всемирно известного музея. В рамках параллельной программы к выставке состоялось 14 лекций о классическом искусстве от ведущих искусствоведов страны.

С апреля по сентябрь в городах проведения фестиваля АРТ-ОКНО прошла фотовыставка «Культура в объективе ТАСС», в которой были собраны оцифрованные фотохроники легендарного информационного агентства XX столетия.

В рамках раздела фестиваля АРТ-ОКНО #новыйформат зрители прослушали курс лекций о современном искусстве от ведущих институций России – Музея современного искусства «Гараж» и ММОМА (Московского музея современного искусства). События раздела «Окно в будущее» — поддержали молодых талантливых людей в сфере кинематографа (конкурс режиссеров на создание поэтических мини-фильмов, а также детские кинопробы на роль в фильм Александра Адабашьяна) и музыкального исполнения (в Курске состоялся X Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты»).

С большим успехом прошли масштабные городские праздники в Губкине, Железногорске, Новотроицке, которые фестиваль АРТ-ОКНО провел вместе с легендарной киностудией «Союзмультфильм». Более 20 000 человек взрослых и детей смогли поучаствовать в красочном параде вместе с любимыми героями, принять участие в мастер-классах и активностях, а 3 самые удачливые семьи выиграли семейную путёвку на киностудию в Москву.

В 2018 году продолжилось сотрудничество фестиваля АРТ-ОКНО с федеральной программой «Большие гастроли». В 20 регионах России состоялось более 600 детских и взрослых спектаклей, а также 50 образовательных программ.