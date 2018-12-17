Металлоинвест модернизирует доменные печи на Уральской Стали

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, начала техническое перевооружение доменных печей №2 и №3 на Уральской Стали.

Для работы с максимальной производительностью в течение длительного времени доменные печи будут оснащены системой охлаждения и футеровкой с применением медных высокотеплопроводных холодильных плит в комбинации с графитовыми огнеупорами.

Также предусмотрена установка новой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 1-го и 2-го уровня, включая автоматизацию вдувания природного газа, и поставка оборудования для новой насосной станции химически очищенной воды. На доменной печи №3 будет установлено новое загрузочное устройство.

Контракт на поставку основного технологического оборудования, кожуха, холодильных плит, футеровки и АСУ ТП подписан с компанией Danieli Corus (Нидерланды).

Ввод в эксплуатацию доменной печи №2 запланирован на второй квартал 2020 года, доменной печи №3 – на четвертый квартал 2020 года. Прогнозируемый объем инвестиций составит — более 7 млрд рублей с НДС.

Проект реализуется в рамках стратегической комплексной программы развития производства Уральской Стали. В перспективе она предусматривает модернизацию доменной печи №4 с последующим переводом работы на шихту с преимущественным использованием железорудных окатышей.

«Перевооружение доменных печей — важная часть программы развития Уральской Стали, включающей также модернизацию электросталеплавильного цеха, сооружение воздухоразделительной установки №6 на условиях аутсорсинга и другие проекты, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Эта программа позволит значительно повысить эффективность предприятия и снизить нагрузку на окружающую среду».