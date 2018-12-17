Сборная Оренбургской области по настольному теннису, в составе которой выступали воспитанники СДЮСШОР КНТ «Факел-Газпром», выиграла командный турнир первенства России среди молодежи до 22 лет.

В Архангельске прошли смотрины ближайшего резерва российского настольного тенниса. В командных соревнованиях блестяще выступили юниоры Оренбуржья, впервые завоевавшие золотые медали. Мастера спорта Денис Ивонин, Илья Березин и Руслан Алчимбаев в четвертьфинале «всухую» разгромили бывших законодателей мод в юниорском настольном теннисе – москвичей, в полуфинале со счетом 3:1 обыграли спортсменов Самарской области и в финале встретились с извечным соперником оренбуржцев – теннисистами «УГМК», выступающими за Свердловскую область. В сложнейшем и напряженнейшем противостоянии было сыграно все пять матчей. Дважды свердловчане выходили вперед, и дважды Денис Ивонин сравнивал счет. При счете -2:2 в решающем поединке скрестили ракетки Руслан Алчимбаев и свердловчанин Илья Исаков. Победив в первых двух сетах, Руслан в острой борьбе уступает две следующие партии. В решающем, пятом сете Алчимбаев был просто неукротим – 11:7 и победа за ним– 3:2. С таким же счетом завершился и весь матч. Золотые медали уезжают в Оренбургскую область.