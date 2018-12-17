19 декабря на сцене Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького спектакль «А зори здесь тихие…» (12+) Б. Васильева в постановке народного артиста РФ Рифката Исрафилова.

Этот показ мы приурочили к 100-летию со дня окончания первой Мировой войны. Перед началом спектакля, а также в антракте, вы сможете посмотреть выставку экспонатов периода I и II Мировых войн, которые представят Оренбургский народный музей защитников Отечества им. генерала М. Черняева и военно-исторический клуб «Виктория».

О СПЕКТАКЛЕ

Премьера студенческого спектакля состоялась 17 февраля 2005 г. Премьера спектакля — 30 октября 2006 г.

Это особое произведение о войне. О той войне, которую мы никогда не представляем, произнося это слово. В нём нет голода и бомбежек, массовых атак и мужественных героев. Но есть чарующая гладь природы, вековые сосны со скалами, шесть красивых девушек… и история их великого подвига. Противоестественность происходящего, красота и жестокость, несовместимость женского начала и войны стали основой спектакля, рассказывающего о реальных событиях 1942 года.

Театр второй раз обращается к повести Б. Васильева. Впервые это произошло в 1970 году, к 25 летию Победы. В спектакле 2005 года играла молодежь. Сейчас эта постановка — одна из любимейших в городе. Спектакль — участник многих фестивалей, на которых всегда получал высокую оценку зрителей и критики.