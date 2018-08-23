Оренбург с рабочей поездкой посетил главный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ» (г. Москва), доктор технических наук, профессор СГТУ имени Ю.А. Гагарина и ПНИПУ, эксперт Минюста России, модератор федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Андрей Кочетков.

Узнать и проверить, как в Оренбурге реализуют федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», – одна из задач московских экспертов.

— Правительством Оренбургской области совместно с администрацией города Оренбурга были поставлены задачи по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Оренбурга. Капиталоемкие мероприятия не только по ремонту, но и по строительству новых дорог, примером которых является строительство проезда Северного в областном центре, способствуют решению социально-значимых задач. Данная транспортная артерия позволит значительно разгрузить транспортный поток в Северо-восточном жилом районе города, — подчеркнул Андрей Кочетков.

Столичные эксперты отметили соответствие дорожного покрытия на строящейся дороге всем установленным регламентам и нормам.

— Показать дороги, выполненные в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», действительно не стыдно. Работы ведутся и днем и ночью, подрядчики добросовестно подходят к их выполнению, соблюдая всю технологию и процессы, — пояснил начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга Евгений Епанешников.

— В следующем году при проведении дорожных ремонтных работ и строительстве новых дорог, в том числе и в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» мы планируем попробовать применить новую технологию изготовления битумной суспензии на молекулярном уровне. Эта технология должна продлить жизнь дорогам нашего города, — отметил генеральный директор ООО «Благоустроитель» Нил Аптикеев.

Напомним, строительство проезда Северного должно быть завершено к 1 ноября этого года.

На 23 августа 2018 года реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории города Оренбурга достигла отметки 85%.

Сегодня продолжаются работы на ул. Чкалова и пр. Гагарина, а также строительство улиц Саморядова и Бр. Хусаиновых.

Напомним, федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» является долгосрочным, рассчитан до 2025 г. и нацелен на решение приоритетных задач, в числе которых – приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения и повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети.