МТС и Правительство Оренбургской области объявляют о стратегическом партнерстве в области развития цифровой экономики региона

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и правительство Оренбургской области объявляют о стратегическом партнерстве в рамках реализации программ, направленных на цифровизацию экономики Оренбуржья. Соглашение о сотрудничестве подписано 23 августа в ходе рабочей встречи губернатора Оренбургской области Юрия Берга и президента ПАО «МТС» Алексея Корня. В рамках соглашения МТС инвестирует в развитие инфраструктуры связи и цифровых направлений экономики 1 миллиард рублей до 2020 года.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в Оренбуржье инновационных технологий и сервисов, связанных с цифровизацией экономики, промышленности и социальной сферы региона, а также развитие инфраструктуры связи на территории области.

Одним из элементов реализации соглашения станет тестирование на территории региона инновационных цифровых сервисов и решений ПАО «МТС» в рамках проекта «цифровой город», а также в области Интернета вещей (IoT), телемедицинских и образовательных услуг, разработок в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции.

«Для Оренбуржья, одного из крупнейших регионов Российской Федерации, развитие и внедрение современных технологий, особенно в удаленных от центра территориях – это критерий качества жизни людей, а зачастую и вопрос их безопасности. Поэтому Правительство области уделяет развитию коммуникаций и цифровых сервисов особенное внимание. Благодаря тесному сотрудничеству с сотовыми операторами охват мобильной связью населенных пунктов за последние пять лет вырос с 75% до 90%. Компания МТС уже внесла весомый вклад в развитие цифровой инфраструктуры в Оренбуржье, и я уверен, что подписанное сегодня соглашение станет стимулом для продолжения этой работы», — прокомментировал соглашение губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

«Цифровизацию смело можно назвать новым двигателем прогресса: именно технологии обеспечивают сейчас развитие экономики, повышение производительности труда, доступности медицины, образования и других базовых сфер, определяющих качество жизни современного человека. За последние годы МТС из оператора связи успешно трансформировалась в мультисервисную цифровую компанию, имеющую опыт и экспертизу практически во всех областях цифровой экономики, — отметил президент ПАО «МТС» Алексей Корня. — Накопленные компетенции позволяют нам стать в авангарде внедрения цифровых решений в реальную жизнь российских регионов. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с правительством Оренбургской области и рады объединить наши усилия по реализации инновационных проектов, работающих на благо региона».