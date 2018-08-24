Президент России наградил оренбуржцев госнаградами

Президент России Владимир Путин 21 августа подписал Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Среди тех, кого отметил глава государства, есть и представители Оренбургской области.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено главе крестьянского (фермерского) хозяйства Владимру Ивановичу Хомутскому.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено проректору по научной работе, заведующему кафедрой строительных конструкций Оренбургского государственного университета Виктору Ивановичу Жаданову.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден главный врач Городской больницы №4 города Орска Владимир Ильич Коган.