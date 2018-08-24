26 августа в 13:00 в кинотеатре «Сокол» и в 17:15 в кинотеатре «Космос» можно будет увидеть один из ожидаемых фильмов режиссёров республики Татарстан «Мулла».

Известному артисту Марату Башарову в картине «Мулла» досталась весьма эпизодическая роль. Он играет друга муллы, который пытается уговорить его отказаться от противостояния порокам односельчан и уехать с ним в город.

Фильм снят по одноименной пьесе классика татарской литературы Туфана Миннуллина, опубликованной в 2006 году. Спектакль неоднократно ставили в театрах Татарстана, а также в Уфе в Башкирском академическом театре.

Автор идеи фильма — композитор Марат Ахметшин. Молодого муллу по имени Асфандияр играет руководитель Атнинского драматического театра Рамиль Фазлиев. Он же является режиссёром ленты совместно с молодым казанским режиссёром Амиром Галиаскаровым.

Картина рассказывает о том, как ее главный герой Асфандияр получает неожиданное предложение от пожилого бизнесмена стать муллой в деревне, где тот построил мечеть. Приезд молодого муллы в село вскрывает удручающую проблему бездуховности местных жителей. Асфандияру предстоит переломить эту ситуацию с помощью истинной веры и твердости своего характера.

В фильме, как и в пьесе, присутствует тема любви. Главную героиню по имени Налима играет ведущая актриса Атнинского театра Гузель Гафарова, которая уже снялась в телесериале «Белые цветы» и сыграла роль матери Чингиза Айтматова в фильме, посвященном знаменитому писателю.