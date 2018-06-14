Стали известны имена первых стобальников ЕГЭ в Оренбурге

По результатам сдачи Единого государственного экзамена 100 баллов получили 4 выпускника 11-х классов школ Оренбурга.

При сдаче экзамена по информатике отличились Наталья Лемешкова, МОАУ «Лицей № 1» г. Оренбурга (учитель Ирина Войнова); Ян Межов, МОАУ «Лицей № 7» г. Оренбурга (учитель Наталья Галкина); Андрей Ежов, МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга (учитель Ольга Антипова).

Лучшим по математике стал Демид Гаибов, МОБУ «Физико-математический лицей» г. Оренбурга (учитель Ирина Козлова).

Администрация города Оренбурга поздравляет первых выпускников, получивших высокие результаты, их родителей и педагогов, и желает всем новых достижений!