На министра Оренбургской области надели наручники

По неподтвержденным данным, у Михаила Маслова при обыске найдено более полумиллиарда. Об этом сообщает портал ётут.рф.

Сайт Беловка.рус сообщил о задержании министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. Наручники на Михаила Маслованадели прямо в рабочем кабинете в здании Агропрома.

Из других источников пришло известие, что в рамках следствия задержан также учредитель и фактический руководитель ООО «СГЦ «Вишневский» Виктор Железнов. Застали его в аэропорту им.Гагарина в Оренбурге. Тем же утром из того же аэропорта улетели в Москву губернатор Юрий Берг и вице-губернатор Вера Баширова.

Следственный комитет дал официальный комментарий событий 14-го июня.

— Министру и учредителю фирмы предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2015-2016 годах представители одной из организаций агропромышленного комплекса — ООО «СГЦ «Вишневский» — похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий денежные средства на сумму более 100 миллионов рублей.

Расследование громкой аферы ведется с прошлого года. В последние месяцы даже как-то затихли страсти вокруг этого дела, которые одни называют аферой в крупных размерах, а другие – кошмаром для бизнеса. У следователей есть много оснований считать причастными к многомиллионным хищениям задержанных сегодня Михаила Маслова и Виктора Железнова. По неподвержденным пока данным, у Михаила Маслова при обыске найдено более полумиллиарда.

— В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Следователи продолжат детальное расследование всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в последние месяцы прошли также обыски в помещениях министерств образования и строительства Оренбургской области в рамках расследования уголовного дела по хищению бюджетных средств в ходе строительства детского центра «Солнечная страна» в Ташле Тюльганского района. Подрядчик строительства находится под домашним арестом.