10 000 километров в год проезжают экологи «Газпромнефть-Оренбурга», чтобы проверить состояние окружающей среды на шести месторождениях.

Под контролем специалистов – воздух, вода, почва, шум и отходы.

В прошлом году предприятие снизило выброс вредных веществ в атмосферу почти в 2 раза, а к концу 2018-го планирует полезно использовать не менее 95% попутного нефтяного газа на Восточном участке Оренбургского месторождения. О том, как добывать нефть бережно, читайте в новом спецпроекте «ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА».