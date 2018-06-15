Международный профессиональный турнир M-1 Challenge 94 «Битва в сердце континента» пройдет на арене СКК «Оренбуржье» 15 июня. Файт кард турнира составили 10 зрелищных поединков. Главным боем станет поединок за титул чемпиона M-1 в легком весе между оренбургским спортсменом, действующим чемпионом организации Дамиром Исмагуловым и Артемом Дамковским (Белоруссия).

На пресс-конференции, предваряющей турнир, оба соперника заявили, что покажут зрелищный бой. Бойцы в отличной спортивной форме и готовились к «Битве в сердце континента».

— Долгое время меня не было на арене, 14 месяцев назад был мой крайний бой. Я восстановился. Заряжен. Вернулся, — уверенно говорит Дамковский о предстоящем бое. — Я заряжен на 100%. Сделаю все для победы. Дамиру на домашней арене будет сложно. Я ему не завидую. Это очень большая ответственность.

Оренбургский спортсмен поблагодарил организаторов за возможность проведения боя именно на домашней арене. Дамир Исмагулов пообещал болельщикам и зрителям турнира интересный бой.

— Дома и родные стены помогают, — ответил на слова Дамковского Исмагулов. — Мы уже рассматривали возможность этого поединка. Я считаю, что действительно это очень серьезный соперник, под которого требуется особая подготовка. Могу с ответственностью сказать, что мы проделали хорошую работу. Осталось дело за малым – выйти и показать то, чему научились.

— Когда я начинал свою карьеру, Виктор Петрович Фролов — президент Федерации MMA Оренбуржья – мне задал вопрос: Чего ты хочешь? Я не хотел пояс. Я хотел выиграть. И мне сказали: «Дерись со всеми в своем весе». Потом я понял, что мне нужен пояс. И это сейчас главное, что нужно спортсмену. Но у меня сейчас есть и другая цель. Пока это тайна. Но, поверьте, мотивации мне хватает! — сказал Дамир Исмагулов.

Оренбург, команду «Новый поток» и клуб «Боец» на турнире представят сразу четверо спортсменов. Поддержать их приедет вся команда во главе с известным российским бойцом Александром «Штормом» Шлеменко.

— Турнир в Оренбурге – стал традицией, отсюда началось сотрудничество нашей организации с M-1 Global. На этом турнире будут бороться сразу четверо представителей нашей команды. И хотелось, конечно, чтобы оренбуржцы отнеслись к ребятам, как к своим. Практически все спортсмены действительно начинали свою карьеру с Оренбурга, — рассказал президент региональной общественной организации «Новый поток» Юрий Навражный. — Бои для нас очень важны, в последнее время от нас как-то отвернулась удача. Но мы это исправим, и на турнире все будет в руках этих ребят. Надеемся, Оренбург поддержит их. Здесь очень благодарная публика.

В файт кард турнира также заявлен женский бой. В рейдж выйдет 27-летняя оренбурженка Асия Клютова, которая представит Центр единоборств «Цеста».

— Поддержать команду «Новый поток» и клуб «Боец», а также Центр единоборств «Цеста» в СКК «Оренбуржье» придут около 5000 человек. Билеты на событие практически распроданы. Будет аншлаг, впрочем, как и обычно. Нас очень радует такая активность. Оренбургская публика ждет этого события, — рассказал на пресс-конференции президент Федерации MMA Оренбуржья Виктор Фролов. — Что касается самого турнира – все спортсмены для боев подобраны очень достойно. Мы ждем красивых поединков. Сам я очень жду основного боя. Мы его давно планировали. Думаю, что будет очень стоящий поединок.

Президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн отметил, что международный турнир стартует вместе с Чемпионатом мира по футболу и это даже повышает популярность поединкам.

— В Оренбурге мы проводим M-1 Challenge в шестой раз. Я хочу поблагодарить Федерацию MMA Оренбуржья и Виктора Фролова за организацию и поддержку. У вас здесь это хорошо получается. Столько из Оренбурга вышло достойных ребят, которых сегодня знает весь мир и которые стоят в самых высоких рейтингах, — добавил Финкельштейн.

По словам и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Геннадия Лискуна, смешанные боевые единоборства набирают популярность в регионе и оренбургские спортсмены завоевывают громкие титулы и берут новые высоты.

— Мне сегодня приятно от губернатора Оренбургской области, правительства и министерства приветствовать всех участников и почетных гостей турнира. Это событие – одно из самых востребованных и популярных в Оренбурге. Город живет этим турниром, — отметил Геннадий Лискун. — Интерес огромный у оренбуржцев, мы рады, что M-1 Challenge 94 проводится в лучшем спортивном сооружении области. Благодаря тому, что региональная федерация поддерживает этот вид спорта, мы видим огромный прогресс среди молодых ребят. Это серьезный успех. И сегодня количество занимающихся смешанными боевыми единоборствами в Оренбуржье растет.

Международный профессиональный турнир M-1 Сhallenge состоится 15 июня на арене СКК «Оренбуржье». Бои начнутся в 17.00. Организаторами турнира выступает Федерация ММА Оренбургской области, промоутерская компания «Золото скифов» и организация M-1 Global. Партнером турнира является Региональная Общественная Организация «Новый Поток».

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Состав участников турнира M-1 Challenge 94:

Главный бой вечера:

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе: Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь) — Дамир Исмагулов ( «Новый Поток» , Авторская школа «Шторм» , клуб «Боец» ).

Мэйн кард:

Бой №9. Раул Тутараули (Грузия) — Роман Богатов ( «Новый Поток» , Авторская школа «Шторм» , клуб «Боец» )

Бой №8. Валерий «Русский Молот» Мясников (Industrials Team) и Михаил Рагозин ( «Новый Поток» , Авторская школа «Шторм» , клуб «Боец» )

Бой №7. Рубенилтон Перейра (Бразилия) — Бактыбек Уулу Октом (Кыргызстан)

Бой №6. Юхо Валамаа (Финляндия) — Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК)

Андер кард:

Бой №5. Маркус Винициус Лопес (Бразилия) и Максим Якобюк ( «Новый Поток» , Авторская школа «Шторм» , клуб «Боец» )

Бой №4. Зейна Крантич (Босния и Герцеговина) и Асия Клютова («ЦЕСТА» )

Бой №3. Димитар Костов (Болгария) и Кирилл Фоменков (Р.О.Д.Ъ.)

Бой №2. Леонардоc Синис (Греция) и Владимир Трусов (Самбо-Питер)

Бой №1.Суксаван Хампасат (Франция) и Гегам Варданян (Армения).