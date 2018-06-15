Приставы вернули Porsche Cayenne законному владельцу

Судебные приставы вернули иномарку законному владельцу, которая была продана без его согласия.

В отдел судебных приставов Центрального района города Оренбурга поступил исполнительный документ об истребовании автомобиля из незаконного владения.

Из решения суда, стало известно, что иномарку владелец передал во временное пользовании своему знакомому, который продал ее без согласия собственника, о чем покупателю было известно. В судебном процессе данный факт был доказан и вынесено судебное решение о возврате автомобиля законному владельцу.

В ходе исполнения требований исполнительного документа, местонахождения машины удалось установить мерами розыска — она располагалась на территории дома мамы должника.

По установленному адресу, в ходе совершения исполнительных действий судебный пристав — исполнитель передал Porsche Cayenne вместе с документами законному владельцу.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.