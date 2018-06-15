На заседании Ассоциации перевозчиков принято решение по тарифам.

15 июня, как и обещали, частные перевозчики обсудили тарифную тему. Как сообщил корреспонденту сайта ётут.рфдиректор Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин, решение принято.

Частные пассажирские автобусы работают либо на дизтопливе, либо на пропане. Литр дизельного топлива сейчас стоит примерно 45 рублей, пропана — 23 рубля. Если о скачке цен на нефтепродукты трубят все, то о ценовой политике в отношении газомоторного топлива почему-то забывают. Между тем, за последние полтора месяца стоимость пропана выросла на 3−4 рубля. А газ для заправки своего автопарка использует львиная часть частных перевозчиков.

— Обсуждение было жарким, — подчеркнул Максим Фазуллин. – С одной стороны, невозможно нести убытки. Даже муниципальный транспорт поднял тарифы с 1 июля. С другой стороны, все понимают, что тариф на проезд – вопрос социальный, остросоциальный. Поэтому для начала попытаемся сохранить тариф. Но для этого необходима государственная поддержка. Мы обращаемся с письмами к главам муниципалитета и региона, чтобы была изыскана возможность субсидировать стоимость или предоставить топливо по более низкой цене. Тогда перевозчики смогут сохранить тариф на прежнем уровне. Возможны и другие варианты. Почему бы владельцам заправочных станций не взять на себя тоже долю социальной ответственности? Получается, что перевозчики должны о людях думать, а производители ипродавцы топлива должны думать только о своих кошельках? Очень надеемся, что будем услышаны и получим реакцию со стороны властей. Мы готовы к обсуждению.

Аналогичное предложение было высказано руководителем Краснодарского края на заседании по ценам на моторное топливо, которое накануне провел вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Правда, его предложение касалось топлива для сельхозпроизводителей.