20-22 июня в Оренбуржье пройдет II Областной архивный форум «Архивы и Оренбуржье: Современные вызовы и пути их решения», посвященный 100-летию государственной архивной службы России.

Организаторы планируют его провести в формате презентационных мероприятий и пилотных проектов, характеризующих итоги становления архивной отрасти Оренбуржья и определяющих долгосрочные перспективы развития, с привлечением российских и зарубежных спикеров (Саудовская Аравия, Япония, Казахстан и другие).

В программе форума: чествование лучших работников архивной отрасли, вручение наград Президента Российской Федерации, Федерального архивного агентства, Правительства и Законодательного Собрания Оренбургской области, а также победителей Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф», региональных конкурсов «Лучший муниципальный архив Оренбургской области», «Лучший архивист Оренбуржья», конкурса фотографий «Православные исторические храмы Оренбуржья»; презентация электронной базы данных «Православные исторические храмы Оренбуржья», Путеводителя по фондам Оренбургского государственного архива социально-политической истории; подписание договора о взаимодействии и сотрудничестве с Историко-мемориальным музеем Виктора Степановича Черномырдина; обсуждение перспектив культурной интеграции и информационного обмена в рамках деятельности Российско-Казахстанской комиссии по сотрудничеству в области архивов; обмен опытом и проведение мастер-классов для работников государственных и муниципальных архивов Оренбургской области; открытие памятной доски Кариму Абдрауфовичу Хакимову, советскому дипломату, первому полномочному представителю Советской России в арабских странах, и проведение вечера памяти; экспонирование выставочного проекта архивных и музейных коллекций.