Загрязнение воздуха транспортом является одной из важнейших экологических проблем в России. Чтобы оценить меры, которые власти предпринимают для её решения, Гринпис отправил запросы в администрации 77 городов и составил рейтинг на основе их ответов.

Гринпис России весной обратился к администрациям российских городов с вопросами о развитии общественного транспорта, мониторинге качества воздуха, зонах с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, ниже Евро-3), развитии велоинфраструктуры, мерах по снижению количества поездок на личном транспорте и внедрению электротранспорта, в первую очередь, общественного.

Оренбург попал в «красную», худшую категорию рейтинга, которая означает, что администрации недооценивают важность вопросов экологизации транспорта или используют меры, которые неверны с точки зрения Гринпис. Согласно ответу администрации, для снижения количества грузовых автомобилей на улицах ведётся стимулирование строительства центров крупных ритейлеров. Другие меры – регулирование автотранспортных потоков посредством внедрения «Зелёной волны» на магистральных улицах города и совершенствование автоматической системы управления светофорными объектами, создание, в том числе, на платной основе, зон парковок.

Вопросы о мерах по созданию зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса, мониторинге состояния окружающей среды, мерах по поддержке общественного транспорта и велодвижения оставлены без ответа.

При этом лишь 30,3 % опрошенных Гринпис жителей Оренбурга довольны качеством воздуха в городе. Мерами властей по улучшению транспортной ситуации удовлетворены 30,3 %.

Стоит отметить, что в рейтинге оценивались именно декларируемые меры. Оценить, насколько они соответствуют реальности, и проконтролировать их реализацию смогут местные жители и общественные организации.

Гринпис благодарит всех участников опроса и городские администрации, которые полно ответили на поставленные вопросы. Решить проблему загрязнения воздуха транспортом, удастся только в том случае, если этого потребуют сами жители крупных городов, а власти будут готовы к диалогу.

Для решения проблемы загрязнения воздуха от транспорта Гринпис предлагает развивать экологичные альтернативы личным авто: делать общественный транспорт доступным для всех горожан, расширять сеть велодорожек и велопарковок, станций городского велопроката, строить пешеходную инфраструктуру и пешеходные переходы там, где это удобно людям. Под петицией с этими требованиями подписались уже более 30 000 человек.