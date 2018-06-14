В Новотроицке стали известны победители конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»

В Новотроицке определены победители грантового конкурса на лучшие здоровьесберегающие проекты. Конкурс в третий раз был объявлен в рамках корпоративной социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

В течение двух дней на базе школы №13 проходила защита конкурсных проектов, направленных на совершенствование системы оздоровления дошколят. На суд экспертной комиссии было представлено 37 проектов от дошкольных учреждений города, Уральской здравницы и Центра комплексной ресоциализации граждан.

«Программа «Здоровый ребёнок» — одна из самых трогательных и трепетных программ, которая реализуется компанией Металлоинвест в городах присутствия, и очень приятно, что в этом году Новотроицк побил все рекорды по количеству поданных заявок. Их 37! – отметила руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Марина Рассадина. — У нас стали формироваться замечательные команды между проектами, которые включают в себя разные ведомства и детские сады, которые объединяются для достижения общей цели. И хотелось бы отметить, что в этом году отдаются приоритеты проектам, направленным не только на физическое оздоровление детей, но и на интеллектуальное».

В итоге обладателями грантов Металлоинвеста по номинациям стали 26 проектов:

В номинации «Марафон здоровья», где акцент сделан на общеоздоравливающие методики для дошкольников, лидировали:

проект «КомпьютерЕрика» детского сада №30 «Радуга» по обучению детей 6-7лет компьютерной грамотности для безопасного вхождении в цифровое пространство,

«Развитие элементарных математических представлений у дошкольников в игровой форме на занятиях по фитнесу» в детском саду №29 «Березка»,

проект «Правильно дышать – свое здоровье укреплять!» по оздоровление дыхательных путей детей 5-6 лет посредством игры на флейте в ДОУ №25 «Дюймовочка»,

проект «На свирели играть – здоровье укреплять», направленный на снижение заболеваемости верхних дыхательных путей, в детском саду №2 «Огонек»,

подготовка руки ребенка написанию букв и цифр «От игры – к письму» на базе детского сада №12 «Весёлые ребята»,

повышение интеллектуальной готовности детей к школе «Играя – оздоравливаюсь и развиваюсь» на базе детского сада №17 «Чебурашка»,

проект «Маленькие гении» по развитию у детей мыслительных процессов и мелкой моторики рук с помощью работы на счетах Абакус в дошкольном отделении Лицея № 1,

проект «В детский сад без слез» по адаптации детей 2-3 лет к условиям детского сада в ДОУ №6 «Белочка»,

проект «Туристы дошколята» по всестороннему развитию дошколят через организацию детского туризма на базе детского сада «Солнышко» с. Хабарное,

«В детский сад с улыбкой» через адаптацию малышей к условиям дошкольного учреждения, и, как следствие, снижение у них заболеваемости в ДОУ № 39 «Василек»,

организация кружка «Занимательная робототехника» на базе детского сада № 10 «Россияночка»,

проект «Движение с увлечением» по развитию физических качеств через игры-соревнования в детском саду № 22 «Ромашка»,

организация дополнительных занятий «Быстрее, выше, сильнее!» с физически одаренными детьми на базе детского сада № 14 «Дельфин»,

проект «Песочные фантазии» по развитию сенсорных способностей и мелкой моторики рук у детей 2-3 лет через игровую среду с песком в ДОУ № 35 «Светлячок»,

проект «С физкультурой мы дружны» гармоничного физического и интеллектуального развития малышей в детском саду № 1 «Светлячок» для детей раннего возраста».

В номинации «Раздвигая границы», ориентированной на детей с ограниченными возможностями здоровья, грантовую поддержку получают:

проект «Радость общения» по организации на базе ДОУ №3 «Одуванчик» раннего медицинского и педагогического сопровождения детей с ОВЗ и установлению преемственности со школой для их комфортного вхождения в образовательный процесс,

проект «Физкультура – для всех!» по организации занятий адаптивной физической культурой для детей с ОВЗ на базе детского сада №18 «Ручеек»,

организация на базе ДОУ №37для детей 2-4 лет с ОВЗ, не посещающих детский сад, «Волшебного островка», где им будет оказываться коррекционная помощь специалистов,

проект «Говоруши» по исправлению тяжелых нарушений речи у дошколят с помощью зондового массажа и программного комплекса «Логомер 2» в ДОУ №9 «Кораблик»,

проект «В страну правильной речи» по нормализации мышечного тонуса и развитию органов артикуляционного аппарата в условиях детского сада №38 «Искорка»,

интерактивное пособие «ЛогоРитмика» способствует преодолению речевых нарушений у детей с ОВЗ по методу В. Емельянова в ДОУ № 21 «Сказочный теремок»,

проект «Балансиры покоряем, речь, здоровье улучшаем» направлен на профилактику и коррекцию двигательных и речевых нарушений у воспитанников ДОУ №33 «Колобок»,

постановка «Мюзикла для дошколят» будет способствовать развитию речи, музыкальных и творческих способностей детей с ОВЗ в детском саду №20 «Незабудка»,

«Речь развиваем — интеллект повышаем» с использованием компьютерных программ коррекции нарушений речи у малышей из детского сада № 31 «Солнышко».

В номинации «Будь здоров!» победили:

помощь психолога, дефектолога, невролога семье с ребенком с ОВЗ в успешном решении проблем коммуникации, развития и досуга внутри семьи через привлечение в клуб «Учимся, играя» специалистами АНО «ЦКРГ»,

проект «Мир открыт для тебя» по оздоровлению детей с ОВЗ посредством метода транскраниальной микрополяризации ЦНС в профилактории «Металлург».

«В прошлые годы я изучала проекты конкурса в качестве эксперта, – рассказала главный врач санатория-профилактория «Металлург» Оксана Фещенко. – Видела, как проблемы успешно корректируются педагогами и психологами. Пришло осознание, что мы тоже можем присоединиться к общему делу и оказывать специализированную оздоровительную помощь детям с ОВЗ посредством включения в комплекс лечения метода транскраниальной микрополяризации ЦНС. Наш проект подразумевает закупку специального аппарата и организацию физиопроцедур для детей 2-3 лет, страдающих задержкой нервно-психического развития, эпилепсией и нарушениями речи. В Новотроицке нет подобного оборудования, и родители вынуждены возить детей с данными проблемами в другие города. Проект комплексный, предполагает участие дошкольных учреждений, врача-невролога детской поликлиники и врачей санатория».

В Новотроицке награждение участников и победителей конкурса намечено на июль. Конкурс состоялся в четырёх городах присутствия Металлоинвеста. Бюджет программы — 2 млн руб в каждом. Большая часть средств направлена в форме грантов на реализацию лучших здоровьесберегающих проектов. Остальные предусмотрены на образовательные мероприятия для участников и поддержку некоммерческих организаций-партнеров. Реализация проектов-победителей грантового конкурса начнется в сентябре с начала нового учебного года.

«Программа «Здоровый ребенок» стимулирует и поддерживает самые лучшие инициативы наших специалистов, объединяет их в стремлении вырастить наших детей физически и интеллектуально здоровыми, — отметила заместитель главы города по социальным вопросам Татьяна Рузанова. — Спасибо компании «Металлоинвест» за проведение в нашем городе и грантового конкурса, и образовательных мероприятий с привлечением опытных экспертов».

Программа «Здоровый ребенок» реализуется в рамках трехсторонних соглашений компании «Металлоинвест» с регионами и городами присутствия. Нацелена на оказание содействия органам государственной власти и местного самоуправления в создании эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, привлечении новых знаний и социальных технологий работы с детьми и их семьями. Поддержка здоровьесберегающих проектов осуществляется на грантовой основе. По условиям грантового конкурса за основу оценки результативности берутся показатели физической подготовленности и медицинские показатели улучшения здоровья детей. В Новотроицке программа реализуется с 2016 года.