Справку о трудовой деятельности теперь можно получить и в МФЦ

В конце января 2020 г. постановлением Правительства РФ (опубликовано на сайте government.ru 27 января 2020 г.) расширен перечень государственных услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» вМФЦ.

Новую услугу «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете» жители Оренбургской области уже могут получить по экстерриториальному принципу, то есть в любом удобном МФЦ в регионе. Ранее сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, можно было запросить только в Пенсионном фонде (ПФР).

Справка о трудовой деятельности может понадобиться для получения информации о пенсионных правах. При назначении пенсии она используется наравне с трудовой книжкой.

При подаче заявлений в центры «Мои Документы» заявителям необходимо будет предоставить паспорт и СНИЛС, а через 10 дней вернуться в МФЦ за готовой справкой.

Напомним, что сегодня на территории Оренбургской области функционируют 43 многофункциональных центра «Мои Документы», 367 удаленных рабочих места, всего — 882 окна обслуживания.