Отчитаться о полученных доходах можно не посещая налоговую инспекцию

Декларационная кампания – 2020

В срок не позднее 30 апреля 2020 года обязаны отчитаться те граждане, которые в 2019 году получили доходы:

от продажи имущества, имущественных прав (например, продажа квартиры, дома, автомобиля, земельного участка и т.п., находившихся в собственности менее минимального срока владения/переуступки права требования);

по договорам гражданско-правового характера (например, от сдачи имущества в аренду, выполнения ремонтных работ и т.д.);

в виде различного рода выигрышей и призов (в лотереях, казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);

от продажи ценных бумаг, акций;

в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

Такая обязанность имеется у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой.

Традиционно в период декларационной кампании во всех налоговых органах России проводятся Дни открытых дверей для физических лиц. В этом году они пройдут: 23-24 марта и 24-25 апреля.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ и направить в налоговый орган удобнее с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России.

Следую пошаговой инструкции, вносятся в форму необходимые данные в режиме онлайн, при этом часть личных данных заполняется автоматически.

Заполнив декларацию и приложив к ней необходимый комплект документов в электронном формате, можно направить ее, подписав здесь же усиленной неквалифицированной подписью.

Налоговую декларацию для получения налоговых вычетов по НДФЛ можно представить в любое время в течение года.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — не позднее 30 апреля 2020 года.