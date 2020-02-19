John Deere отпраздновал 15-летие завода в Оренбурге

Производственная площадка стала первым предприятием компании в России

Москва, 19 февраля – Компания John Deere отметила 15-летие своего первого завода в России. К юбилею производственной площадки в Оренбурге планируется завершение модернизации предприятия и масштабной стройки дополнительных цехов, которая должна закончиться летом 2020 года. Это позволит увеличить объем экспорта в агропромышленном комплексе, что соответствует Указу Президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Завод John Deere в Оренбурге – это первый и единственный российский актив, находящийся в собственности компании. Место для строительства производственной площадки было выбрано благодаря близкому расположению к Казахстану, развитой дорожной инфраструктуре, поддержке со стороны местной администрации и наличию университетов с необходимыми специализациями. Кроме того, Оренбургский регион занимает третье место по количеству обрабатываемых земель после алтайского и ростовского регионов. В 2017 году обработке подлежало 4 236 гектаров (5,25% всех обрабатываемых в России земель).

Общая площадь комплекса составляет 11,5 га, а на постоянно действующих 4 сборочных линиях производится посевная и почвообрабатывающая техника. За прошедшие 15 лет завод выпустил около 5000 единиц техники, которая отправляется по всей России — от Черноземья до Дальнего Востока. За прошедшие 3 года, с 2016 по 2019 гг., 0.3% оборудования было доставлено на северо-запад страны, 21% — в центральную часть, 14% — на Урал, 27% — на юг России, 12% — на Северный Кавказ и еще столько же в Казахстан.

Сейчас полным ходом идет подготовка цехов для сборки тракторов и комбайнов, трека для испытания техники. Масштабная стройка завершится летом 2020 года. Первая тестовая сборка трактора и комбайна планируется в 2020 году. Начало серийного производства тракторов и комбайнов запланировано на 2021 год. В связи с развитием предприятия планируется и увеличение штата: в 2020 году добавятся 16 штатных сотрудников на производство, а в 2021 года возрастет и численность сезонного персонала.

«За прошедшие 15 лет завод в Оренбурге превратился из площадки для сборки продукции до масштабного комплекса с собственным производственным циклом. Теперь, с реализацией проекта по локализации производства комбайнов и тракторов завод внесет еще больший вклад в экономическое развитие региона, улучшение инвестиционной привлекательности Оренбургской области, создание дополнительных рабочих мест, а также позволит увеличить объем экспорта в агропромышленном комплексе», — комментирует Дмитрий Новгородов, директор филиала ООО «Джон Дир Русь» в г. Оренбурге.

Информация о компании John Deere:

Deere & Company (NYSE: DE) – один из мировых лидеров в сфере машиностроения, который производит сельскохозяйственную, лесозаготовительную и строительную технику, а также предоставляет широкий спектр сопутствующих сервисных услуг. С 1837 года и до сегодняшнего дня компания John Deere выпускает инновационную продукцию высочайшего качества, поддерживая традиции честного ведения бизнеса.

John Deere помогает достичь успеха всем, чья деятельность связана с землей, то есть тем, кто обрабатывает почву, выращивает и собирает урожай, а также преобразует, улучшает и обустраивает землю, удовлетворяя постоянно растущих мировых потребностей в продовольствии, топливе, жилье и развитой инфраструктуре.

John Deere в России

Первые поставки сельскохозяйственной техники John Deere в Россию начались более 100 лет назад, а с 2003 года действует российское подразделение компании. В настоящее время в России действую два завода John Deere – предприятие в Оренбурге открылось в 2005 году, а производство в Домодедово запущено в 2010 году. Кроме того, компания обладает широкой дилерской сетью на территории России.