27 марта спасатели городской ПСС отправились в очередной рейд по реке Урал. На этот раз специалисты провели разведку ледовой обстановки возле любимой горки оренбургской детворы.

Спуск с аттракциона выходит на замерзшую гладь реки, и важно не допустить трагедии. Контрольные замеры показали, что толщина льда у правого берега Урала 30 см, на середине – 70 см, у левого берега – 80 см. Пока кататься можно смело, но всё же взрослым не стоит отпускать детей одних на реку.

Спасатели напоминают, что самые опасные места на водоёмах расположены:

у береговой линии;

у зарослей камыша;

в местах скопления снега;

в местах биения ключей и впадения ручьев в реки;

у стоков заводов и ферм.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – «101» или «112»).