С 11 по 14 апреля в Оренбурге пройдёт яркое шоу – VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь». Областной центр встретит гостей из всех уголков России, а также из стран ближнего зарубежья. Организатор мероприятия — Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга.

В этом году в конкурсную программу впервые включена номинация «Мистер «Шёлковый путь». Приглашаются яркие, артистичные, творческие, харизматичные участники в возрасте от 5 до 25 лет.

Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои творческие достижения в очных номинациях:

стилисты и дизайнеры;

юный модельер;

театры моды;

молодые дизайнеры одежды;

декоративно-прикладное искусство;

театральные коллективы;

солисты и вокальные коллективы;

хореография;

инклюзивное творчество;

мисс и мистер «Шелковый путь.

В составе жюри конкурса-фестиваля – королева блюза, актриса, эксперт в области искусства, общественный деятель Виктория Пьер-Мари (Москва), доктор наук, преподаватель лаборатории музыкально-сценического мастерства Мартин Карнольский (Болгария). Он даст мастер-классы по вокалу.

С полной информацией и положением конкурса-фестиваля можно ознакомиться на сайте shelk-put.com или задать свои вопросы, отправив их на e-mail: ano@shelk-put.com.