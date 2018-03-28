С 11 по 14 апреля в Оренбурге пройдёт яркое шоу – VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь».  Областной центр встретит гостей из всех уголков России, а также из стран ближнего зарубежья. Организатор мероприятия — Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга.

В этом году в конкурсную программу впервые включена номинация «Мистер «Шёлковый путь». Приглашаются яркие, артистичные, творческие, харизматичные участники  в возрасте от 5 до 25 лет.

Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои творческие достижения в очных номинациях:

  • стилисты и дизайнеры;
  • юный модельер;
  • театры моды;
  • молодые дизайнеры одежды;
  • декоративно-прикладное искусство;
  • театральные коллективы;
  • солисты и вокальные коллективы;
  • хореография;
  • инклюзивное творчество;
  • мисс и мистер «Шелковый путь.

В составе жюри конкурса-фестиваля – королева блюза, актриса, эксперт в области искусства, общественный деятель Виктория Пьер-Мари (Москва), доктор наук, преподаватель лаборатории музыкально-сценического мастерства Мартин Карнольский (Болгария). Он даст мастер-классы по вокалу.

С полной информацией и положением конкурса-фестиваля можно ознакомиться на сайте  shelk-put.com или задать свои вопросы, отправив их на e-mail: ano@shelk-put.com.

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