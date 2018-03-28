С 11 по 14 апреля в Оренбурге пройдёт яркое шоу – VII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Шелковый путь». Областной центр встретит гостей из всех уголков России, а также из стран ближнего зарубежья. Организатор мероприятия — Дворец творчества детей и молодежи» г. Оренбурга.
В этом году в конкурсную программу впервые включена номинация «Мистер «Шёлковый путь». Приглашаются яркие, артистичные, творческие, харизматичные участники в возрасте от 5 до 25 лет.
Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои творческие достижения в очных номинациях:
- стилисты и дизайнеры;
- юный модельер;
- театры моды;
- молодые дизайнеры одежды;
- декоративно-прикладное искусство;
- театральные коллективы;
- солисты и вокальные коллективы;
- хореография;
- инклюзивное творчество;
- мисс и мистер «Шелковый путь.
В составе жюри конкурса-фестиваля – королева блюза, актриса, эксперт в области искусства, общественный деятель Виктория Пьер-Мари (Москва), доктор наук, преподаватель лаборатории музыкально-сценического мастерства Мартин Карнольский (Болгария). Он даст мастер-классы по вокалу.
С полной информацией и положением конкурса-фестиваля можно ознакомиться на сайте shelk-put.com или задать свои вопросы, отправив их на e-mail: ano@shelk-put.com.