В Оренбурге наградили лучших представителей творческого студенчества

27 марта, прошло награждение лауреатов городского этапа фестиваля студенческого творчества «На Николаевской — 2018».

На оренбургский фестиваль пришло более 300 заявок практически из всех учебных заведений города.

По итогам отборочных этапов и конкурсных дней жюри выделили 76 ярких участников, чьи выступления поразили не только зрителей, но и жюри.

Перед награждением состоялась небольшая пресс-конференция, где каждый желающий: от самих участников, до представителей СМИ, мог задать любой интересующий вопрос.

На ней члены жюри поделились своими мыслями по дальнейшему развитию фестиваля, организации дополнительных творческих площадок и выразили желание черпать идеи от самих представителей творческой молодежи.

Победители рекомендованы для участия в финале Евразийского фестиваля студенческого творчества «На Николаевской – 2018».