В новую школу в 20-м мкр СВЖР объявили набор

В связи с открытием новой школы в 20 мкр СВЖР города Оренбурга работает горячая линия, сообщает Управление образования администрации г. Оренбурга.

По телефону горячей линии оренбуржцы могут проконсультироваться по следующим вопросам:

трудоустройство педагогических работников и вспомогательного персонала;

прием обучающихся 1 – 8 классов в школу № 88 (20 мкр СВЖР г. Оренбурга)

Ваших звонков ждут со вторника по пятницу, с 15:00 до 19:00. Также вы можете направить свое резюме по указанному адресу электронной почты.

Телефон: 89018227108, адрес электронной почты: nat07101973@ya.ru. Контактное лицо: Васильченко Наталья Александровна.