28 марта Глава Оренбурга Евгений Арапов проинспектировал ход строительства двух, безусловно, значимых для города спортивных объектов — Центра восточных единоборств и Центра спортивной гимнастики и акробатики.

Совместно с председателем комитета по физической культуре и спорту администрации города Ранитом Юсупбаевым, представителями родительского актива и журналистами Евгений Арапов сначала посмотрел как ведется стройка Центра восточных единоборств в районе улиц Салмышской и Джангильдина. Объект общей площадью порядка 2800 квадратных метров реализуется в рамках муниципально-частного партнерства на средства ООО «Руссоль».

— Мы приступили к подготовительным работам. Сегодня на объекте работают геодезисты – дают отметки. Ведутся разбивка осей здания и сварочные работы. Дальше по плану – установка колонн и ферм. Для нас это не первый опыт строительства таких сооружений, потому сложностей не возникает, — рассказал Артем Кадников, начальник участка «СК Ураллеспром». — Уже на следующей неделе мы начинаем завозить стройматериал и приступим к монтажу. Все работы производятся согласно графику.

Евгений Арапов пообщавшись с подрядчиком, убедился, что все работы ведутся согласно графику: «Можно только порадоваться и сказать огромное спасибо компании «Руссоль» и лично Сергею Васильевичу Черному. Стройка идет в соответствии с графиком, без отклонений от него. Подрядчик на объекте серьёзный, качественно выполняющий работу. При рассмотрении эскизов проекта руководитель ООО «Руссоль» обозначил, что вопросы безопасности сооружения – первостепенны. Здание будет полностью построено из деревянных конструкций, предусмотрена отличная система вентиляции. Еще на нулевом цикле строительства мы видим насколько четко и с использованием высококачественных материалов выполняется монтаж сооружения. Надеюсь, уже в этом году объект перейдет в муниципальную собственность в соответствии с заключенным соглашением. Для города это очень важно. Уникальный архитектурный объект не только украсит город, но и позволит заниматься спортом как юным спортсменам, так и оренбуржцам более старшего возраста».

Посетил Глава города сегодня и строительную площадку будущего Центра спортивной гимнастики и акробатики, который продолжают возводить в районе жилого комплекса «Времена года». Вместе с родителями юных гимнастов и акробатов Евгений Арапов сравнил, какие изменения произошли на возводимом объекте после последнего визита на строительную площадку.

Директор по капитальному строительству ООО «Уральская строительная компания» Олег Ситников заверил – работы идут по плану.

— 15 апреля мы закончим каркас, параллельно ведутся сантехнические работы в подвале, электрики производят штробовку, решены вопросы с наружными сетями, заключены договоры на пожарные спецработы и работы по установке систем видеонаблюдения, — подчеркнул Олег Ситников. — Фермы, которыми перекрыт спортзал, делают всего три завода в стране, в том числе один из них – в Оренбурге. Сроки сдачи объекта остаются прежними. Сдача в эксплуатацию Центра спортивной гимнастики и акробатики площадью 2700 квадратных метров запланирована на 4 квартал 2018 года. Перед этим проект пройдет государственную экспертизу.

Вместе с градоначальником за стройкой пристально наблюдают и родители юных гимнастов и акробатов.

— Мы очень ждем открытия Центра и контролируем ход работ, не реже раза в месяц совместно с детьми приезжая на площадку. Нас все устраивает, контакт с родителями налажен очень полный и адекватный. Если у нас возникают вопросы, мы получаем на них исчерпывающие ответы. Мы надеемся, что сроки строительства будут исполнены, — сказала мама двух спортсменов Елена Ротова.

— Сегодня я в очередной раз убедился, что тот график, который мы подписывали, полностью выполняется. Подрядчик – очень серьезная компания, с огромным опытом работы и наличием собственной производственной базы строительного материала. Качество которых соответствуют техническим нормам. Наша главная задача – построить не просто спортивный объект, который позволит обеспечивать комфортные условия для занятий спортом, он должен стать домом для юных гимнастов и акробатов и их родителей, резюмировал Евгений Арапов. – Мы обращаемся в Федерацию спортивной гимнастики России, чтобы они выполнили обязательства в рамках письма 2016 года. В этом документе было четко сказано, что в случае строительства подобного спортивного объекта, Федерация обязуется поставить соответствующее оборудование. Но независимо от того, получим мы это оборудование или будем изыскивать средства самостоятельно, данный объект должен быть в установленные сроки введен в эксплуатацию.