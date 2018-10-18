Сезон ремонта дорог подходит к завершению. В этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе Оренбурге было отремонтировано около 27 км дорог, а также построено 2,64 км новых дорог.

Сегодня работниками управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, МБУ «УКС» и представителями подрядной организации был выполнен плановый осмотр дорог, выполненных в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Отремонтированные городские артерии уже эксплуатируется полным ходом. Цель сегодняшнего выезда – оценить готовность дорожного полотна к зиме.

− Да, действительно, сезон ремонта подходит к своему логическому завершению — все работы окончены. На данный момент в рамках федерального проекта осталось завершить строительство трех новых дорог на улицах Хусаинова, Саморядова, а также проезда Северного. Строительство идет в соответствии с графиком, планируемый срок завершения работ − 1 ноября 2018 года, — прокомментировал заместитель начальника МБУ «УКС» Владимир Гирин.

На сегодняшний день плановый осмотр дорог уже коснулся следующих улиц: Орлова, Чкалова, 60 лет Октября, Лесозащитная. Планируется выполнить объезд по всем объектам, которые были выполнены в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

− Что касается участка на улице Лесозащитной, то здесь производились работы по монтажу и демонтажу дорожного бордюра, фрезерование асфальтобетонного покрытия, укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и щебеночно-мастичного асфальтобетона, − сказал начальник участка ООО «Благоустроитель» Алексей Алексахин.

− На данный момент все работы по ремонту дороги на улице Лесозащитной завершены, недочетов не выявлено. Качество дорожного полотна соответствует всем нормам, — резюмировал по итогам сегодняшнего объезда Владимир Гирин.