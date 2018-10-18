19 октября в 19:00 в Оренбургской областной филармонии состоится концерт «Есть много звуков в сердца глубине» (12+).

В исполнении Елены Гусевой (сопрано) и Екатерины Ковтюх (фортепиано) прозвучат жемчужины вокальной музыки трёх великих русских композиторов: Аренского, Римского-Корсакова, Рахманинова.

Концерт ведет лектор-музыковед — Людмила Пешкова

Елена Гусева (сопрано) — выпускница Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов исполнителей. Певица не раз выступала в концертных программах ансамбля старинной и современной музыки «Дивертисмент», Камерного оркестра, а также на сценах городских и областных праздничных концертов.