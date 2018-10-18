С 28 октября авиакомпания «Оренбуржье» переходит на зимнее расписание полётов.

Запланировано выполнение рейсов по следующим направлениям:

Оренбург-Самара-Оренбург (выполняется пять раз в неделю, по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам);

Оренбург-Уфа-Оренбург (выполняется три раза в неделю, по средам, пятницам, воскресеньям);

Оренбург-Казань-Оренбург (выполняется пять раз в неделю, по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам);

Оренбург-Орск-Оренбург (выполняется 5 раз в неделю, по рабочим дням).

Подробное расписание можно уточнить на сайте авиакомпании.

* Внимание! В расписании возможны изменения.

! В гражданской авиации сезон «Зима» начинается в последнее воскресенье октября и длится до 30 марта включительно. В ночь на 28 октября — в 00.00 UTC стартует сезон зимней навигации. UTC — всемирное координированное время, стандарт, по которому общество регулирует часы и время. Было введено вместо устаревшего среднего времени по Гринвичу (GMT). Время по UTC не переводится ни зимой, ни летом.