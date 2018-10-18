Жители Поволжья стали чаще пользоваться автоплатежами

«Автоплатеж» продолжает набирать популярность среди клиентов Сбербанка. С начала 2018 года в Поволжье с помощью сервиса совершено уже 50 млн. операций на сумму свыше 15,5 млрд. рублей, что на 31% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Сервис «Автоплатеж» позволяет cовершать ежемесячные платежи без посещения банка, с комфортом и без просрочек, а также — сократить время на отслеживание и оплату новых счетов за коммунальные услуги, интернет, телевидение, услуги связи, оплату штрафов ГИБДД, налогов и кредитов.

«Автоплатеж» можно подключить через мобильное приложение или личный кабинет «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка или в отделении банка.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте sberbank.ru в разделе «Платежи и переводы».