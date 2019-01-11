22 декабря РТРС ввел в эксплуатацию последний объект цифровой эфирной телесети. 5040-м объектом стала телебашня «У́ра» в поселке Видяево Мурманской области. Башня получила свое название в честь близлежащей морской губы.

Создание цифровой эфирной сети началось в 2009 году. Этот проект не имеет аналогов в мире по масштабу и сложности решаемых задач. На начало реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» 44% жителей страны принимали не более четырех телеканалов, около четверти населения – один-два телеканала. Сегодня 20 цифровых каналов доступны не менее чем 98,4% жителей от Калининграда до Камчатки.

В течение 9 лет РТРС вводил в эксплуатацию в среднем 3 цифровых передатчика в сутки, без каникул и выходных. Каждые 8 часов запускался новый цифровой передатчик.

Цифровое телевидение уравняло жителей отдаленных населенных пунктов и больших городов в доступе к информации. 90% бюджета на строительство сети было направлено на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших и труднодоступных районах.

4004 из 5040 передающих станций цифровой телесети РТРС построил с нуля. В европейской части России один объект цифрового телевещания охватывает телесигналом в среднем 40 тысяч человек, на Дальнем Востоке — 9 тысяч человек.

С конца ноября 2018 года начался ввод в эксплуатацию передатчиков второго мультиплекса, ранее находившихся в режиме ожидания. До конца года все передатчики будут включены.