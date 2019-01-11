Хотите узнать, что ждёт вас в новом году? HeadHunter подготовил HR-гороскоп на 2019 год. Интересно, что звезды пророчат вашей компании? Сейчас расскажем! Прогноз, конечно, шуточный, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды — так что вооружайтесь чувством юмора, вспоминайте дату рождения/основания компании (именно по ней определяется знак зодиака) — и вперед!

♈️ Овен (21 марта — 20 апреля)

Овен — первый знак Зодиака, он считается символом жизни. Именно поэтому компании, основанные под созвездием Овна, легче прочих переносят кризисы, с упрямством идут вперед, сметая любые преграды — замедлить движение могут разве что «новые ворота», образ которых в год Желтой Земляной Свиньи может принять налоговая инспекция. Звезды рекомендуют быть готовыми к проверкам и не забывать, что иногда сиюминутными интересами компании стоит поступиться ради успешного закрытия годового плана.

Что касается подбора кадров, то лучший месяц для обновления коллектива — апрель, ведь именно в этот период звезды благоволят Овнам, буквально подталкивая в сторону вашей компаний нужных кандидатов.

♉️ Телец (21 апреля — 21 мая)

Телец — самый спокойный и солидный знак на нашем небосклоне, то же можно сказать и про вашу компанию: никакие бури российской экономики не могут поколебать равновесие вашего бизнеса. Важную роль в год Желтой Земляной Свиньи сыграет умение ключевых сотрудников компании проводить переговоры — амбассадорам Тельца предстоит немало сделок.

Сам год станет периодом больших перемен, не только внешних, но и внутренних: звезды намекают, что именно в это время вы сможете удачно преобразовать кадровую политику компании и поработать с корпоративными ценностями. Лучший месяц для глобальных кадровых решений — май.

♊️ Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы — очень изменчивый знак. Двойственная натура бизнеса, рожденного под этими звездами, позволяет практически без потерь подстраиваться под любые обновления, будь то новая ставка НДС, санкции или внезапный декрет ключевой сотрудницы. Финансовые выгоды порой будут возникать буквально ниоткуда, бояться этого не надо, ведь стихия Близнецов — воздух.

Таким «воздухом» в год Желтой Земляной Свиньи может стать новый яркий сотрудник, который быстро продвинется по службе. Но будьте аккуратны при подборе, ведь неудачный кандидат может привести к финансовым потерям. Самые напряженные месяцы для компании — февраль и март, а вот к лету ждите от коллектива креатива и ярких идей.

♋️ Рак (22 июня — 22 июля)

Рак — знак весьма трепетный, а энергичная Желтая Земляная Свинья может показаться слишком жесткой и спровоцировать вашу компанию «замкнуться в себе». Но звезды подсказывают: Хрюшка не будет чинить вашему бизнесу препятствий, главное — не создать их себе самим. В целом год обещает быть хлопотным, поэтому стоит позаботиться о правильной мотивации сотрудников, вам понадобится все их трудолюбие.

Год располагает компаний-Раков вкладываться в обучение сотрудников и корпоративную культуру. Что до подбора, то летом может появиться неожиданная потребность в новом сотруднике — есть все шансы заполучить человека, который в будущем станет правой рукой руководителя.

♌️ Лев (23 июля — 21 августа)

Лев — эгоистичный, но великодушный знак. Компания, попавшая под его покровительство, никогда не упустит свою выгоду, но всегда с радостью поможет нуждающимся. Если дела идут тяжело, задумайтесь — возможно, ваша компания совсем не занимается благотворительностью, чего так ждут звезды.

Желтая Земляная Свинья благоволит компаниям-Львам и открывает множество интересных возможностей, так что отделу персонала можно посоветовать только одно — выбирайте самые перспективные идеи и смело беритесь за их реализацию. Полностью обновить отдел продаж или набрать пару сотен новых сотрудников? Хрюшка поможет во всем, главное — не распыляться на мелочи!

♍️ Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы — это аналитики, которые тщательно обдумывают каждый шаг. Ваша компания не склонна к спонтанным решениям — именно это уберегает ее от серьезных потерь, той же стратегии стоит придерживаться и в год Желтой Земляной Свиньи. Звезды настоятельно советуют компаниям-Девам приступить к делам сразу после праздников. Так вы сможете обойти конкурентов, а Хрюшка в этом поможет.

Год подарит сотрудникам фирмы-Девы массу возможностей, и задача HR-а — помочь в их реализации, при необходимости организуя обучение и тренинги. А вот подобрать новых сотрудников будет не так просто — за идеальных кандидатов компании придется побороться, и главным аргументом в этом, как предсказывают звезды, станет HR-бренд.

♎️ Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы — знак, который редко находится в равновесии, но при этом легко находит язык с людьми. Так и ваша компания, рожденная под этими звездами: то в минус, то в плюс, то в консервативность, то в аджайл. Но соискателей в год Желтой Земляной Свиньи это не испугает — желающих стать вашими коллегами будет хоть отбавляй! Особенно богатым на них обещает стать февраль, звезды буквально будут притягивать людей к вашим вакансиям. Справиться со своими задачами отделу кадров будет непросто, поэтому HR-ам компаний-Весов небо настоятельно рекомендует подумать над организацией рабочего времени и внедрением современных рекрутинговых инструментов.

♏️ Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы часто бывают вспыльчивы и агрессивны, что в год Желтой Земляной Свиньи может привести бизнес к не самым приятным разборкам с партнерами. Звезды настоятельно рекомендуют компаниям-скорпионам чаще включать чувство юмора и смотреть на вещи проще. То же и с подбором новых сотрудников: 2019 год — не время для придирок к кандидатам, ведь кризис кадров даст о себе знать. Но не спешите расстраиваться: не сразу, но нужные люди вас обязательно найдут! Также звезды рекомендуют Скорпионам уделить внимание фонду заработных плат — это удачное время для пересмотра вознаграждений сотрудников. Не забудьте поощрить самых трудолюбивых!

♐️ Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Стрелец — знак очень яркий, оригинальный и находчивый, ваш бизнес часто вызывает восторги. В год Желтой Земляной Свиньи компаниям, рожденным под этим созвездием, стоит не бояться авантюр и пробовать новое: открыть филиал в другом городе или сократить рабочую неделю до четырех дней — почему бы и нет?

HR-ам звезды советуют присмотреться к хобби и увлечениям коллектива — Хрюшка подсказывает, что там могут крыться полезные для компании идеи. Необычный летний корпоратив или новую программу адаптации сотрудников тоже поможет придумать коллектив, так что смело устраивайте мозговой штурм с привлечением всех и вся.

♑️ Козерог (23 декабря — 20 января)

Козероги мудры, но порой слишком консервативны. Иной раз это помогает вашей компании, но только не в год Желтой Земляной Свиньи — Хрюшка любит веселиться! Поэтому и вашему коллективу нужно попробовать слегка расслабиться, тем более звезды не пророчат вашему бизнесу никаких глобальных реформ.

Отделу персонала особенно сильно потрудиться предстоит осенью: звезды сойдутся так, что компании-Козерогу потребуются новые люди (а вот будет это «латание дыр» или расширение филиалов — зависит от результатов работы в предыдущие месяцы). Отнеситесь к задаче со всей ответственностью, так как это — самый судьбоносный момент года.

♒️ Водолей (21 января — 19 февраля)

Водолеи ценят свободу и независимость, а потому год Желтой Земляной Свиньи для этих компаний может стать непростым: вы чувствительнее всех реагируете на ужесточение законов и санкции. Впрочем, неисправимый оптимизм Хрюшки не позволит компании подвиснуть в неизвестности — успех словно по волнам приплывет к вам в руки, главное — успеть его ухватить.

Чтобы это произошло, HR-ам компаний-Водолеев в этом году нужно сосредоточиться на работе с командой: вычислить и заменить слабое звено, обновить систему мотивации и подумать над поиском «свежей крови». Звезды намекают, что успех фирмы будет связан именно с ней.

♓️ Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы привыкли плыть по течению — компании, рожденные под этим знаком, не склонны резко менять направление бизнеса и увольнять людей без серьезных на то оснований. Покровительница года — Желтая Земляная Свинья — принадлежит к другой стихии, но любит «поплюхаться» в теплой водичке, так что течение этого года для компаний-Рыб будет приятным и внезапными переменами не грозит.

Для отдела кадров наступает отличное время, чтобы довести систему подбора кадров до идеала: звезды советуют поскорее разобраться с рутиной или отдать ее электронным помощникам, а самим заняться проработкой масштабной стратегии по работе с кадрами — в конце года это даст свои плоды.