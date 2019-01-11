В предстоящие выходные в Оренбуржье ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков 12 января в большинстве районов области ожидается выпадение осадков (небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами сильный), метель, на дорогах местами гололедица, снежные заносы, накат, ветер южной четверти 9-14 м/с, местами порывы до 22 м/с, температура воздуха ночью -10, -15°С (на востоке -17, -22°С), днем 0, -5°С (на востоке -6, -11°С).

13 января – в большинстве районов небольшие и умеренные осадки, ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 21 м/с, температура ночью -1, -6°С (местами -7, -12°С), днем 0, -5°С.

Автомобилисты будьте внимательны! На дорогах будут снежные заносы, накат.