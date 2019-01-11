Оренбуржец сбил 25-летнюю девушку. Она впала в кому

10 января, в половину девятого вечера, в Оренбурге на улице Монтажников была сбита 25-летняя девушка.

КОгда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ее сбивает автомобиль «Лада-Приора», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Водитель ехал по улице Монтажников со стороны улицы Гаранькина и направлялся в сторону проезда Автоматики.

В результате ДТП пешеход с диагнозом сотрясение головного мозга и состоянии комы госпитализирована в городскую больницу.

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту наезда на пешехода.

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ